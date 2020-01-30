خالد العوضي يطلق مبادة لتسمية ٢٠٢٠ "عام كرة اليد"

أطلق خالد العوضي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد السابق مبادرة لتسمية العام الحالي ٢٠٢٠ عام كرة اليد، وذلك بهدف الترويج لبطولة العالم السابعة والعشرين للرجال التي ستستضيفها مصر يناير من العام المقبل بمشاركة ٣٢ منتخبا.

وطالب العوضي أسرة الرياضة المصرية بشكل عام وكرة اليد بشكل خاص بإعلاء هذا الحدث

الذي يعتبر الأهم للرياضة المصرية خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن المجتمع بشكل كامل يجب أن يشارك في الدعاية والترويج للبطولة في الشوارع والمدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية، وذلك من خلال الاهتمام بالحديث عن كرة اليد وبطولة العالم.

وأشار العوضي أن وسائل الإعلام هي شريك أساسي في نجاح أي حدث كبير، مؤكدا ثقته الكبيرة في أن الإعلام سيهتم بتناول أخبار البطولة والاستعداد لها خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مصر ستستضيف بطولة العالم لكرة اليد في يناير المقبل، بمشاركة ٣٢ منتخبا لأول مرة في التاريخ بعد زيادة عدد المنتخبات من ٢٤ إلى ٣٢ منتخبا، وستقام المباريات على أربع صالات هي: ستاد القاهرة والعاصمة الإدارية و٦ أكتوبر وبرج العرب.