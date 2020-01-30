رياضة | عاجل.. قائمة الأهلي ضد الهلال بدون الشيخ ورمضان صبحي و6 نجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قائمة الأهلي ضد الهلال بدون الشيخ ورمضان صبحي و6 نجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الهلال السوداني السبت المقبل في الجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى السودان استعدادًأ لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي ضد الهلال



حراسة المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي حراسة المرمى : شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - أيمن أشرف - علي معلول Advertisements خط الوسط : حسام عاشور - أليو ديانج - عمرو السولية - أحمد الشيخ - محمد مجدي أفشة - وليد سليمان - حسين الشحات - جونيور أجايي - محمود عبد المنعم كهربا خط الهجوم : مروان محسن - أليو بادجي

وخرج من قائمة الأهلي رمضان صبحي وحمدي فتحي وسعد الدين سمير وأحمد الشيخ للإصابة وصلاح محسن ووليد أزارو بعد رحيلهما عن الفريق في يناير الجاري وصالح جمعة ومحمود وحيد لوجهة نظر فنية