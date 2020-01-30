رياضة | آخر تطورات ملف السوبر الافريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر تطورات ملف السوبر الافريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي الزمالك الاستسلام في ملف السوبر الافريقي ومباراة الترجي التونسي المقرر لها يوم 14 من الشهر المقبل في قطر.



وأرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم في الساعات الماضية يكشف عن موقفهم تجاه مباراة الترجي التونسي.



وأكد الزمالك في خطابه على رفضه خوض مباراة الترجي في قطر بسبب وجود تهديدات بالقتل لبعثة الفريق وقدموا كل الأدلة لذلك، ورحب النادي بخوض اللقاء في أي بلد بعيدًا عن قطر.



ويأتي هذا الخطاب كتحرك رسمي من جانب مجلس إدارة الزمالك للحفاظ على حقوقهم في هذا الملف وتجنب توقيع عقوبات عليهم من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم.



ولازال الزمالك رافضًا حتى الآن لخوض السوبر الافريقي في قطر وعدم إرسال قائمة الفريق المشاركة في اللقاء.

