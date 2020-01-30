رياضة | الإصابات والإيقافات تضرب قنا قبل مواجهة قفط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإصابات والإيقافات تضرب قنا قبل مواجهة قفط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق نادي قنا في الثانية والنصف من عصر بعد غد السبت نظيره فريق نادي قفط ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث.

وانتابت حالة من القلق، لدي الجهاز الفني لفريق نادي قنا الرياضي ، قبل مواجهة فريق نادي قفط، وذلك بسبب حالات الايقافات والاصابات التي ضربت الفريق قبل تلك المباراة.

وتشهد قائمة فريق قنا، استبعاد كلا من: عمرو صبحي لإيقاف، واصاة على جادالله ظهير أيسر الفريق بشد في الخلفية، وحسن سعد للايقاف، وشريف خليل لاصابته بشد في الخلفية، وأحمد السماحي ظهير أيمن الفريق لاصابته، وأحمد رمضان صانع العاب الفريق للإصابة، ومحمد حمدي مدافع الفريق الذي يواصل جلسات الاستشفاء من الإصابة، ولم يتحدد مشاركته حتى الان.

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وسوف يقوم الجهاز الطبي للفريق خلال تدريب اليوم بعمل اختبار لكلا كن محمد حمدي ومحمود شركس للاطمئنان عليهم ومدي جاهزيتهم.

يذكر ان فريق نادي قنا، يحتل المركز الأول بجدول المجموعة الثانية، برصيد32 نقطة، جمعها من 14مباريات، نجح في تحقيق10 انتصارات، وتعادل في مبارتين، وخسر مبارتين، سجل لاعبيه 28 أهداف، ودخل مرماه 11 أهداف.

وكان فريق نادي قنا، حقق تعادلا سلبيا، أمام فريق شباب البلينا، بملعب الاول، في المباراة التي جمعت بينهما، يوم الأحد الماضي، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر، ويسعي خلال مباراته امام نادي قفط لتحقيق فوز يضمن له الاستمرار في صدارة المجموعة.