رياضة | قبل موقعة الليلة.. تاريخ مواجهات النصر ضد ضمك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة الليلة.. تاريخ مواجهات النصر ضد ضمك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس.

موعد مباراة النصر وضمك

ويقام اللقاء بين النصر وضمك، يوم الخميس المقبل، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، والواحدة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

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تاريخ مواجهات النصر وضمك

يعد لقاء اليوم هو الرابع بين الفريقين، إذ أنهما التقيا في 3 لقاءات سابقة، فاز النصر في لقائين هذا الموسم، وانتصر ضمك في لقاء وحيد عام 1984.

هداف لقاءات الفريقين

يأتي عبدالرزاق حمدالله في صدارة هدافي لقاءات الفريقين بعد أن نجح في تسجيل 4 أهداف في لقائين، بينما يأتي بعده مازن أبو شرارة لاعب ضمك بهدفين.