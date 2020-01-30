رياضة | ليفربول "لا يُهزم" أرقام قياسية للريدز هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول "لا يُهزم" أرقام قياسية للريدز هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح فريق ليفربول الإنجليزي تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، أحد أقوي الفرق فى العالم خلال الوقت الحالي وأقوي فريق فى الدوري الإنجليزي البريميرليج بلا منازع وأصبح على مشارف التتويج بلقب الدوري بعد غياب دام لسنوات عديدة.

وحقق الريدز أرقام قياسية عديدة خلال الموسم الحالي، وبعد الفوز امس على فريق ويست هام بهدفين دون رد سجلهما محمد صلاح واوكسليد شامبرلين، من بينها أن لأول مرة فى تاريخ ليفربول يحقق الفوز على كل منافسيه ببطولة الدوري الإنجليزى.

أيضًا كتيبة يورجن كلوب ورفقاء محمد صلاح هم الفريق الوحيد الذي لم يخسر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم والفريق الوحيد الذي سجل في كل المباريات والفريق الأقل استقبالاً للأهداف.

لعب ليفربول 24 مباراة هذا الموسم بمسابقة البريميرليج سجل لاعبوه 56 هدف يتصدر ترتيبهم محمد صلاح النجم المصري برصيد 12 هدف ولم يستقبل الريدز سوي 15 هدف فقط وأصبح متصدر الدوري الإنجليزي بـرصيد 70 نقطة متفوقًا على مانشستر سيتي صاجب المركز الثانى ب 19 نقطة كاملة.

