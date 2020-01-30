رياضة | النصر ضد ضمك.. العالمي يسعى لتأمين الصدارة والوافد الجديد يبحث عن الخروج من القاع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر ضد ضمك.. العالمي يسعى لتأمين الصدارة والوافد الجديد يبحث عن الخروج من القاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي النصر نظيره ضمك، في افتتاح لقاءات الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، اليوم الخميس.

موعد مباراة النصر ضد ضمك

ويقام اللقاء بين النصر وضمك، يوم الخميس المقبل، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت السعودية، والواحدة بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

النصر يبحث عن تعزيز الصدارة

يسعى النصر لاقتناص الثلاث نقاط أمام ضمك، لتعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث أنه يحتل المركز الأول برصيد 33 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، وخطف الثلاث نقاط يعني توسيع الفارق إلى 4 نقاط، مما يضغط على منافسه الأزرق.

Advertisements

ضمك يرفع شعار الثأر

ويرفع لاعبو ضمك شعار الثأر من ضياعه 3 نقاط في الدوري بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام النصر، ثم توديعه منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، برباعية مقابل هدفين بعد أن كان متقدماً بثنائية حتى نهاية الشوط الأول ثم تولى حمدالله المهمة بثلاثية في شباكه، وصناعة الرابع.

ضمك يسعى للهروب من القاع

يتواجد ضمك في المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، بعد أن فاز في لقائين فقط، وخسر في 10 مباريات وتعادل 3 مرات، وسجل 11 هدف ودخل مرماه 32 هدف كأضعف خط دفاع.

ويسعى ضمك لاقتناص الثلاث نقاط لتحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، والهروب من القاع ليستمر مواسم أكثر في دوري المحترفين، إذ أنه لأول مرة في تاريخه يصعد إليه.