رياضة | محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول 2020 (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح أفضل لاعب فى ليفربول 2020 (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي أداء مميز مع فريقه ببطولة الدوري وبطولة دوري أبطال أوروبا مما جعله أفضل لاعبي الريدز هذا الموسم رقميًا حتي الأن.

وإستطاع محمد صلاح أن يصل للهدف رقم 12 له ببطولة الدوري الإنجليزى البريميرليج امس بعد التسجيل فى مرمي ويست هام ضمن مباراة مؤجلة للريدز من الجولة ال 18 بسبب مشاركة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية العام الماضي، ليكون هداف للفريق حتي الأن بمسابقة الدوري متفوقًا على زميله السنغالي ساديو ماني صاحب ال 11 هدف، وقام صلاح بصناعة 6 أهداف كان اخرهم أيضًا امس للاعب شامبرلين

بينما على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا فقام محمد صلاح بتسجيل 4 أهداف فى 6 مشاركات وصناعة هدفين، قبل مواجهة أتليتكو مدريد فى مباريات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020.

ويسعي محمد صلاح للمنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي هاصة أن ليفربول أقترب من حسم اللقب بعد تصدره جدول المسابقة برصيد 70 نقطة وبفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ويتصدر مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 17 هدف.

وكان محمد صلاح توُج هداف للدوري الإنجليزي الموسمين الماضيين الأول موسم 2017_2018 برصيد 32 هدف ثم موسم 2018_2019 برصيد 22 هدف.