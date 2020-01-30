رياضة | ظهير النجم الساحلي يهدد مستقبل أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهير النجم الساحلي يهدد مستقبل أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الأهلي في مفاوضات مع وجدي كشريدة ظهير أيمن فريق النجم الساحلي التونسي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى الأهلي لضم كشريدة الذي يجيد في مركز الظهير الأيمن مما يصعب مشاركة أحمد فتحي في المباريات لأن رينيه فايلر المدير الفني للفريق إلى مشاركة محمد هاني بشكل أساسي في هذا المركز.

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ويبلغ كشريدة من العمر 24 عامًا وولد في فرنسا وتم تصعيده إلى الفريق الأول فى 2016 وينتهى عقده في يونيو 2021 ويجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن والجناح الأيمن والدفاع والارتكاز.