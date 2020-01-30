رياضة | صالح جمعة في "جيم" الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صالح جمعة في "جيم" الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجلسة داخل صالة الجيمانزيوم على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وشاهد صالح جمعة انتهاء جلسته في الجيم صانع ألعاب الفريق الأحمر التدريبات الجماعية من على مقاعد البدلاء.

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وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قد صرح في وقت سابق عدم حاجته لخدمات صالح جمعة ومتمنياً له التوفيق في الفريق الذي سينضم إليه.

وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى السودان استعدادًأ لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.