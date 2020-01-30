رياضة | رمضان صبحي على رأس قائمة الأهلي ضد الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي على رأس قائمة الأهلي ضد الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للسفر إلى العاصمة السودانية الخرطوم، لمواجهة الهلال السوداني، بدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبًا في ملعب الجوهرة، مساء غدٍ الجمعة والذي يستضيف المباراة المرتقبة والحاسمة لتأهل أحد الفريقين للدور المقبل من البطولة.

واستقر فايلر على القائمة التي ستغادر إلى السودان، عقب نهاية مران اليوم استعدادًا للمباراة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي.

وستشهد قائمة الفريق المتوجهة للسودان، عودة رمضان صبحي لاعب الفريق، العائد من الإصابة التي لحقت به واستمر غيابه لما يقرب من شهرين قبل التعافي منها مؤخرًا.

Advertisements

قائمة الأهلي المنتظرة ضد الهلال السوداني