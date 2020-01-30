رياضة | رمضان صبحي على رأس قائمة الأهلي ضد الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي على رأس قائمة الأهلي ضد الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبًا في ملعب الجوهرة، مساء غدٍ الجمعة والذي يستضيف المباراة المرتقبة والحاسمة لتأهل أحد الفريقين للدور المقبل من البطولة.
واستقر فايلر على القائمة التي ستغادر إلى السودان، عقب نهاية مران اليوم استعدادًا للمباراة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأبطال الإفريقي.
وستشهد قائمة الفريق المتوجهة للسودان، عودة رمضان صبحي لاعب الفريق، العائد من الإصابة التي لحقت به واستمر غيابه لما يقرب من شهرين قبل التعافي منها مؤخرًا.
قائمة الأهلي المنتظرة ضد الهلال السوداني
حراسة المرمى: محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.
خط الدفاع: أحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولي وعلي معلول.
خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحسام عاشور ومحمد مجدي أفشة ووليد سليمان وأحمد الشيخ وجيرالدو ورمضان صبحي، وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي.