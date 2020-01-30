رياضة | ذعر في تدريب الأهلي بسبب "إغماء" أليو بادجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذعر في تدريب الأهلي بسبب "إغماء" أليو بادجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الأنف خلال مران الفريق الأحمر اليوم الخميس والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاءت إصابة المهاجم السنغالي خلال التقسيمة التي أجراها السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، لكنه عاد واستكمال المران بشكل طبيعي بعد تدخل طبيب الأهلي.

وتطير بعثة الأهلي عصر اليوم برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي إلى السودان استعدادًأ لمواجهة الهلال بعد غد السبت في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

