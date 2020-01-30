رياضة | عاجل.. الصفاقسي يطلب مدافع الأهلي بمليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الصفاقسي يطلب مدافع الأهلي بمليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب نادي الصفاقسي التونسي التعاقد مع حسين السيد مارسيلو ظهير أيسر نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الجاري.

وعرض الصفاقسي ضم حسين السيد لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة مقابل مليون جنيه لكن مارسيلو يطلب زيادة عقده من أجل الموافقة على الصفقة.

ورفض حسين السيد الانتقال لأي من الأندية المحلية مثل الإسماعيلي وإنبي على أمل وصول عرض مادي مناسب من أحد الأندية الخليجية.