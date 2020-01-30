الامارات | سعر جنوني لمشاهدة قتال روسي - أميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جنوني لمشاهدة قتال روسي - أميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع الفنون القتالية المختلطة بأن تذكرة نزال بطل العالم الروسي حبيب نورمحمدوف مع خصمه الأمريكي توني فيرغسون وصلت إلى 11 ألف دولار​​​. وسيتواجه حبيب وفيرغسون في 18 أبريل المقبل بمدينة نيويورك، وكان حبيب قد دافع عن لقب بطل منظمة الفنون القتالية المختلطة بفوزه على الأمريكي الآخر داستن بوارييه، في النزال الذي جمعهما في السابع من سبتمبر الماضي، في أبوظبي.

ويحتفظ حبيب بسجل خالٍ من الهزائم بـ 28 فوزاً في 28 نزالاً، أما فيرغوسون فحقق 25 فوزا مقابل ثلاث هزائم.

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