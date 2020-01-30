شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي» يشارك في جزء من مران الأهلي.. وانتظام «الشناوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في جزء من المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر لها السبت المقبل، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشارك صبحي في المران البدني وجزء من التقسيمة، ضمن برنامج تجهيزه، بعد تعافيه من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

Advertisements

وشهد المران الجماعي انتظام محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، بعد تعافيه من كدمة الظهر التي تعرض لها في مباراة النجم الساحلي الأخيرة التي أقيمت على استاد السلام.

وشارك الشناوي في مران الحراس تحت قيادة يانكون ميشيل، الذي اشتمل على تصويبات وبعض الفقرات الخاصة بمران الحراس الذي شارك فيه شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

وأدى الأهلي مرانه ظهر اليوم على ملعب التتش قبل السفر عصرا للسودان، ويخوض الفريق مرانه الأخير غدا الجمعة على ملعب فريق الهلال بالسودان.