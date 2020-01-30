شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي السابق يقترب من العودة للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقترب نجم تشيلسي السابق سالومون كالو من العودة للدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة وست هام يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأشارت صحيفة «كيكر» الألمانية إلى أن لاعب هيرثا برلين أصبح مطلوبًا في «الهامرز» بناءًا على رغبة المدير الفني ديفيد مويس.
وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الإيفواري، صاحب الـ 34 عامًا، ليس في حسابات المدير الفني لهيرثا برلين يورجن كلينسمان، في الوقت الذي يقترب فيه الفريق من التوقيع مع مهاجم ميلان الإيطالي كرزيستوف بياتيك.
وكان «كالو» قد قضى 6 سنوات كاملة في إنجلترا سابقًا مع تشيلسي خاض خلالها 156 مباراة وأحرز 36 هدفًا.
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