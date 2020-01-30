شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض مرانًا بدنيًا قويًا قبل السفر للسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية قوية تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، في ختام تحضيراته بالقاهرة قبل السفر عصر اليوم الخميس، إلى السودان لمواجهة الهلال، في المباراة المقرر إقامتها بعد غد السبت، في ختام جولات المجموعة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخصص الجهاز الفني فقرة بدنية مطولة في بداية المران، تحت قيادة توماس بينكيل، قبل تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.

وأدى الأهلي مرانه الأخير في القاهرة ظهر اليوم، على ملعب التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة والسفر إلى السودان لمواجهة الهلال الحاسمة في سباق الصعود لدور الثمانية.