شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤدي مرانه على ملعب مواجهة أول أغسطس الأنجولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه في الثالثة عصر اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، على ملعب 11 نوفمبر بمدينة لواندا، وهو الملعب الذي سيستضيف لقاء الفريق أمام أول أغسطس الأنجولي، السبت المقبل بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتناول اللاعبون طعام الغذاء في الثانية عشرة ظهرا، بعدها يلقي الجهاز الفني محاضرة فنية على اللاعبين قبل التوجه للتدريبات.