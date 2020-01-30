شكرا لقرائتكم خبر عن «جرانيرو» يفسخ عقده مع إسبانيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل إستيبان جرانيرو لاتفاق مع ناديه إسبانيول لفسخ تعاقده معه لينهي بذلك فترته في النادي الكتلوني والتي شهدت ارتداءه لشارة قيادة الفريق.

وحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد وضع اللاعب حدًا لمسيرته مع إسبانيول، اليوم الخميس، قبل 6 أشهر من نهاية عقده مع الفريق، والذي كان سينتهي في 30 يونيو.

ولم توضح الصحيفة وجهة اللاعب، صاحب الـ 32 عامًا، ابن أكاديمية ريـال مدريد والذي مثل النادي الملكي وكذلك أندية ريـال سوسيداد وخيتافي وكوينز بارك رينجرز الإنجليزي، بالإضافة إلى إسبانيول على مدار مسيرته الكروية.