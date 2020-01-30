شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مواجهات تجهز الأهلي لمواجهة الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون؛ لدراسة فريق الهلال السوداني بالفيديو؛ تمهيدا لبدء محاضراته الفنية مع اللاعبين؛ استعدادا لمواجهة بطل السودان.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، قام الجهاز المعاون لفايلر، بتجهيز لقطات مجمعة من المباريات الخمس التي خاضها الهلال السوداني في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وذلك تحضيرا للمباراة.
ويركز الجهاز الفني خلال محاضرات الفيديو مع اللاعبين على المواجهة الأخيرة التي خاضها الهلال السوداني أمام بلاتينيوم الزيمبابوي وفاز فيها بهدف نظيف في الجولة الخامسة، بالإضافة إلى مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الرابعة على ملعب الجوهرة، ومباراة الهلال في تونس أمام النجم الساحلي في الجولة الثالثة إلى جانب المباراة التي خاضها الفريق السوداني أمام الأهلي في القاهرة.
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