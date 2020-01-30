شكرا لقرائتكم خبر عن نيوكاسل يتوصل لاتفاق مع توتنهام لاستعارة «روز» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل نادي نيوكاسل لاتفاق مع نظيره توتنهام لاستعارة الظهير الأيسر داني روز حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل بحث اللاعب عن المشاركة بشكل أساسي عقب خروجه من حسابات مدربه جوزيه مورينيو.
ومن المنتظر أن ينضم اللاعب لفريقه الجديد ليخوض معه غمار النصف الثاني من الموسم، فيما يتضمن عقد إعارته بندًا بأحقية الشراء لنيوكاسل الصيف القادم، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.
وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن قيمة استعارة اللاعب تبلغ 2 مليون جنيه إسترليني سيدفعها الماكبيس للاعب الذي لم يشارك بشكل كبير تحت قيادة المدير الفني جوزيه مورينيو.
ويبحث اللاعب عن المشاركة بشكل أساسي من أجل الحفاظ على حظوظه في الذهاب مع المنتخب الإنجليزي إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
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