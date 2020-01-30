شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى منصور: التهديد بالقتل سبب رفض الزمالك خوض السوبر في قطر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن سبب رفض الإدارة لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، المقرر إقامتها في قطر يوم 14 فبراير المقبل، هو الخوف على أرواح لاعبي الفريق وأعضاء البعثة بعد تلقى تهديدات بالقتل.

وأضاف أحمد مرتضى، في مداخلة هاتفية على قناة الزمالك: «موقف نادي الزمالك واضح.. نحن رافضين اللعب في قطر، هناك تهديدات مباشرة وصلت بقتل اللاعبين وأعضاء مجلس الإدارة أو الإيذاء البدني».

Advertisements

وتابع: «بالطبع سيكون هناك تأمين ولكن الصورة كان يجب أن تصل إلى الاتحاد الأفريقي والاتحاد الآسيوي.. الموضوع مش سهل احنا مش عايزين نروح قطر بمزاجنا حتى رغم الخلاف السياسي مع مصر وأكثر من 20 دولة عربية.. لكن الرفض ليس من الجانب السياسي فقط ولكن متعلق بأمان البعثة».

واختتم: «نحن نتخذ الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق الزمالك.. سنرسل أسباب رفضنا للاتحاد الإفريقي.. وبالتأكيد نأخذ في اعتبارنا حسابات العقوبات والخصومات التي من الممكن توقيعها على الزمالك ومش عايز الجماهير تقلق».

وكان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» قد طلب من نادي الترجي باعتباره بطل دوري أبطال إفريقيا، والزمالك باعتباره بطل الكونفيدرالية الإفريقية، إرسال قوائم مباراة السوبر قبل 15 يومًا من اللقاء لإنهاء بعض الإجراءات التنظيمية قبل المباراة.