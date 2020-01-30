شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: اتصالات مكثفة لاستضافة حفل أفضل لاعب في العالم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ، إن رجل الأعمال كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالمحافظة، يكثف جهوده واتصالاته حاليًا للتجهيز لاستضافة حفل أفضل لاعب في العالم بمدينة الغردقة، وذلك بعد النجاح الكبير لحفل أفضل لاعب إفريقي لعام 2019.
وأوضح أن ذلك بهدف الترويج السياحي للغردقة، ولفت أنظار العالم لمدينة السحر والجمال، وأشار المحافظ إلى أنه رحب بالفكرة، ويقدم لها كل الدعم انطلاقًا من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون مع شركاء النجاح من القطاع الخاص وعلى رأسهم رجال الأعمال بما يساعد على النمو السياحي والاقتصادي لمصر.
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