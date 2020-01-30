- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الموندو: الوقت ينفذ من برشلونة لضم رأس حربة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان نادي برشلونة يمتلك يومين فقط من اجل التوقيع مع راس حربة بعد معاناة الفريق من عدد من الاصابات ليس اخرها اصابة المهاجم الاورغوياني لويس سواريز الذي يغيب لمعظم مباريات الموسم الحالي.
في وقت ينفذ الوقت من الفريق الاسباني الذي يمتلك حتى الساعة 12 من مساء الغد لتوصل الى اتفاق مع مهاجم جديد، حيث يجب ان يكون المهاجم قد اثبت نفسه كما انه لا يكلف الفريق الكثير من الاموال، ليكون ضمن تشكيلة البلوغرانا حتى نهاية الموسم على الاقل.
كانت هذه تفاصيل خبر الموندو: الوقت ينفذ من برشلونة لضم رأس حربة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.