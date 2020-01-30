الموندو: الوقت ينفذ من برشلونة لضم رأس حربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان نادي ​برشلونة​ يمتلك يومين فقط من اجل التوقيع مع راس حربة بعد معاناة الفريق من عدد من الاصابات ليس اخرها اصابة المهاجم الاورغوياني ​لويس سواريز​ الذي يغيب لمعظم مباريات الموسم الحالي.



في وقت ينفذ الوقت من الفريق الاسباني الذي يمتلك حتى الساعة 12 من مساء الغد لتوصل الى اتفاق مع مهاجم جديد، حيث يجب ان يكون المهاجم قد اثبت نفسه كما انه لا يكلف الفريق الكثير من الاموال، ليكون ضمن تشكيلة البلوغرانا حتى نهاية الموسم على الاقل.