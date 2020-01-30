شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز أرقام وإحصاءات كأس ايطاليا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020 نجحت الاندية الاربعة الايطالية التي كانت لها افضلية اللعب على ارضها في التأهل الى نصف نهائي بطول كأس ايطاليا للمرة الاولى منذ موسم 2008 – 2009، في وقت وصل نادي ​انتر ميلان​ الى نصف نهائي كأس ايطاليا لاول مرة منذ موسم 2015 – 2016، بعد ان نجح الانتر في الفوز على فيورنتينا بهدفين مقابل هدف واحد.

اصبح لاعبا نادي انتر ميلان انطونيو كاندريفا وروميلو لوكاكو اللاعبان الوحيدان اللذان نجحا في التسجيل في البطولات الثلاثة التي يشارك فيها الفريق الايطالي، الدوري الايطالي، دوري ابطال اوروبا و​كاس ايطاليا​.

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