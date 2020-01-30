موعد مباراة الأهلي المصري والهلال السوادني والقنوات الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020

يرحل فريق الأهلي المصري لملاقاة مضيفه على الهلال السوداني برسم مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء السبت المقبل.



وتنطلق صافرة حكم اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ويدخل المارد الأحمر اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق نقطة يتيمة عن الفريق السوادني والنجم الساحلي التونسي، بينما يقبع بلاتينيوم بنقطة واحدة في نهاية جدول ترتيب دوري الأبطال.

ويسعى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء للفوز وحصد النقاط الثلاث من الأراضي السودانية لضمان التأهل للدور المقبل في البطولة

ومن المنتظر أن يذاع اللقاء على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1