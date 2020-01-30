برشلونة يدفع ارسنال لفتح محادثات من اجل اوباميانغ اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 30 يناير 2020
يجري برشلونة محادثات مع أرسنال بشأن صفقة متأخرة لبيير-إيمريك أوباميانغ.
ولم يبد مجلس إدارة أرسنال أي حماس تجاه بيع قائد الفريق، رغم أن برشلونة لا يستسلم.
وتقول "لو 10 سبورت" إن برشلونة يدفع أرسنال إلى فتح مفاوضات اليوم بشأن صفقة قرض بخيار دائم.
وبينما يرفض الغانرز التزحزح، يراقب أوباميانغ التطورات عن كثب. ويحرص المهاجم على رؤية الخطوة تحدث، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن يطلب ذلك.
وكان مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، قال: "أريد أن يكون أوباميانغ هنا مئة في المئة".
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