شكرا لقرائتكم أيمن يونس: تاكسيس جونياس كتف كارتيرون على الخط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، إن كارتيرون وقف على الخط أمام تاكسيس جونياس متكتف الأيادى بعد الأداء المبهر من لاعبى دجلة.

وأبدى أيمن يونس خلال تصريحات على راديو أون سبورت إف أم، غضبه من لاعبى الزمالك قائلا: مفيش لاعب عنده روح فى الملعب .

وأكد أيمن يونس أن إللى عمله وادى دجلة أمام الزمالك مدروس من لاعب الغزلان، كما أنه اتنفذ فى المباريات السابقة بص ينقصه الفوز.

وتعرض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لتعادل مخيب للآمال أمام فريق وادى دجلة فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدورى، حيث تعادل الزمالك ووادى دجلة بهدف لكل فريق، أحرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادى دجلة عن طريق أحمد سعيد فى الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث فى الدورى، بينما يصل وادى دجلة للنقطة الـ 14 فى المركز الـ 12 فى جدول الدوري.