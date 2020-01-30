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عبد الحفيظ يطمئن فايلر عن الاستعدادات لاستقبال بعثة الأهلي فى السودان

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جدة - عمرو شويل  

وتحدث عبد الحفيظ الذى وصل برفقة سمير عدلي المدير الإداري مساء أمس إلي السودان لترتيب الأمور المتعلقة بإقامة الفريق مع المدير الفني للأهلي عن الأجواء في السودان وأكد له الأمور مُستقرة وهادئة .

 

وتطير بعثة الأهلي إلي السودان في الرابعة عصر اليوم الخميس استعدادا لمواجهة الهلال المقرر لها التاسعة مساء بعد غدٍ السبت في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد عشر نقاط ويحتاج فقط إلي التعادل أمام الهلال السوداني لحجز بطاقة التأهل إلي ربع نهائي البطولة الافريقية.

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وتشهد رحلة الاهلي للسودان ترتيبات على أعلي مستوى من أجل خروج المباراة بشكل جيد حيث شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بين الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومحمود الخطيب من جانب، والسفير حسام عيسى من جانب آخر، بهدف توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي ، وأكد السفير المصري إيجابية اجتماعاته مع المسؤولين في وزارة الداخلية السودانية، وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذي يضمن سلامة بعثة الأهلي، بينما أكد الدكتور أشرف صبحي إجراءه اتصالات عديدة في هذا الاتجاه.

 

وطمأن حسام عيسى السفير بعثة الاهلي وأكد على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التى أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.

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