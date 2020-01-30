شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالهلال: لدينا الأفضلية للفوز على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد خالد الزومة مدير الكرة بنادي الهلال السوداني، إن الأجواء مهيأة أمام فريقه من أجل تحقيق الفوز في مباراته ضد الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، مُشيرًا إلى أنهم يعملون كخلية نحل من أجل كتابة التاريخ وحسم التأهل على دور الثمانية الإفريقي.

ويصطدم الأهلي بالهلال السوداني، بعد غد السبت ، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط بينما يتواجد النجم في المركز الثاني برصيد 9 نقاط والهلال في المركز الثالث بنفس الرصيد من الأهداف.

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شدد الزومة في تصريحات نقلها موقع "باج نيوز" السوداني، أن الهلال لديه أفضلية في أنه يخوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره، وأنه مؤهل بقوة في الصعود إلى ربع النهائي، مؤكدا على ثقة جماهير الهلال في فريقها كبيرة، وهو ما سيعطي دافعًا معنوياً كبيرا في مباراة الأهلي.

شدد على أن فريقه لديه عزيمة وإصرار على تحقيق الفوز والتأهل، ولا توجد أي إصابات بالفريق".