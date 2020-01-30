شكرا لقرائتكم الحكام تطالب "الغندور" بالتدخل لصرف مستحقاتهم المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وطلب الحكام من الغندور إقناع اللجنة الخماسية بالجبلاية بصرف مستحقاتهم المتأخرة من المبالغ التى أنعشت خزينة الجبلاية مؤخرا من عائد القيد الشتوى للأندية حيث بلغت 20 مليون جنيه وفق لما أعلنه اتحاد الكرة على صفحته الرسمية.

Advertisements

واستقبلت خزينة الاتحاد المصري لكرة القدم حوالى 20 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لتنفيذ قرار لجنة إدارة الاتحاد بوقف القيد أمام الأندية لحين سداد أي مديونيات عليها، كما يدرس اتحاد كرة القدم ملف الـ VAR من حيث إيجاد رعاة له فى إطار العمل على زيادة إيرادات الاتحاد وتنظيم حقوقه.

من ناحية أخرى، ضمنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الحصول على مبلغ 3 ملايين درهم إماراتى ما يعادل 13 مليون جنيه تقريبا، بعد بيع تذاكر مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك لمجلس أبو ظبى الرياضى على أن يقوم الأخير ببيعها وتسويقها إلكترونيا، وتوصل محمد فضل عضو اتحاد الكرة والمكلف بملف مباراة السوبر لاتفاق مع مجلس أبو ظبى على أن يبيع اتحاد الكرة التذاكر لمجلس أبو ظبى مقابل 3 ملايين درهم، على أن يقوم المجلس بتولى ملف طرح وبيع التذاكر اليكترونيا وهو ما تم اعتماده بشكل رسمى.