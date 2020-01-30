شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ وعدلي يعاينان ملعب مبارة الأهلي والهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ووصل عبد الحفيظ وعدلي السودان أمس للترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وتأمين البعثة والتدريب و الأنتقالات وغيرها من الأمور التنسيقية، ومن المقرر أن يكون في استقبال البعثة حسام عيسى سفير مصر في السودان، والذي بذل مجهودات كبيرة لترتيب اقامة بعثة الأهلي في السودان، وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي للخرطوم مساء اليوم الخميس.

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وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على التنسيق مع السفير حسام عيسى بشأن رحلة الأحمر للسودان لخوض مباراة الهلال وشهدت الساعات الماضية خط اتصالات مُباشر ومُكثّف بين الخطيب الذى سيترأس بعثة الفريق فى السودان والسفير المصرى للاطمئنان على الترتيبات وأجواء البعثة فى السودان قبل مواجهة الهلال التى ستُحدد الفريق الصاعد لدور الثمانية ببطولة أفريقيا.

الأهلي يدخل لقاء الهلال متصدرا مجموعته قبل الجولة الأخيرة برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السودانى بتسع نقاط لكل منهما بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة، ويحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة مواجهة النجم الساحلي وبلاتينيوم التى ستقام بتونس في نفس يوم مباراة الاهلي والهلال.