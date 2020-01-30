شكرا لقرائتكم اتحاد اليد يناقش خطة الإعداد النهائية للأولمبياد مع وزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكشف مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد أنهم سيعقدون جلسة مع وزير الشباب والرياضة للوقوف على الخطة النهائية للاعداد لأولمبياد ريو دى جانيرو خلال المرحلة المقبلة .

أضاف أن خطة الاعداد التى سيتم طرحها على الوزير ستكون عقب الاجتماع الذى سيكون بين مسئولي الاتحاد والمدير الفنى الاسباني لتحديد محاور خطة الاعداد والمعسكرات المطلوبة لتجهيز الفراعنة لأولمبياد طوكيو .

ويتابع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأسبانى روبرتو جارسيا باروندو مباريات الدورى الممتاز لانتقاء العناصر الافضل لبحث امكانية ضمها مع المجموعة المتواجدة فى المعسكر خاصة ان هناك عناصر ظهرت بمستوي متميز من أجل المشاركة العالة فى الاولمبياد والبحث عن ميدالية اوليمبية .

تأهل منتخب اليد الى أولمبياد طوكيو بالحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية التى اختتمت الأحد الماضى بتونس بالفوزعلى صاحب الأرض فى النهائى بنتيجة 27 /23 .

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شهد مطار القاهرة إستقبال حافل لبعثة منتخب مصر لكرة اليد الحاصل على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة السابعة فى تاريخه على حساب تونس فى عقر داره بنتيجة 27 / 23 ليتأهل مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .

ونجح منتخب اليد فى الوصول الى النهائى بالفوز على الجزائر التى حصدت برونزية المنافسة بنتيجة 30 / 27 فى نصف النهائى.

أما فى دور ربع النهائي من منافسات البطولة ، فاز منتخب مصر لكرة اليد على الجابون بنتيجة 36 / 17، قبل أن يهزم أنجولا بنتيجة 33 / 26 في ثاني لقاءاته للتأهل إلى نصف النهائى كأول المجموعة لمواجهة الجزائر.

ونجح منتخب مصر فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على كل من غينيا ثم كينياوأخيرًا الكونغو الديمقراطية .