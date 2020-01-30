شكرا لقرائتكم انفراد.. الخليج 365 ينشر خطاب الكاف إلى الزمالك بشأن السوبر الإفريقى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينفرد "الخليج 365"، بنشر الخطاب الذى وصل إلى نادى الزمالك قبل ساعات من نهاية المهلة المُحددة له من جانب الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، لإرسال قائمة الـ18 لاعبا الخاصة بالسوبر الإفريقى استعدادا لمباراة الأبيض مع الترجى التونسى، المُحدد له يوم 14 من فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يشارك الأبيض بصفته بطلاً لكأس الكونفدرالية، فيما يشارك الفريق التونسى بصفته بطلاً لدورى أبطال إفريقيا، فى النسخة الماضية.

ووفقا للخطاب الرسمى الذى وصل إلى الزمالك فإن طلب "الكاف" الخاص بإرسال قائمة الفريق قبل 15 يوم على الأقل من موعد المباراة لوجود بعض الأمور الخاصة بالعملية التنظيمية الخاصة بالحدث، لذا يواصل مسؤولو الأبيض بحث ذلك الملف خلال الساعات الجارية ووفقا لمسؤولو الزمالك بإنه قد تم إرسال ملفا كاملا إلى الاتحاد الإفريقى والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بشأن وجود تهديدات للبعثة البيضاء بشأن السفر إلى قطر.

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وكشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، فى تصريحات حول تلك المسألة قائلا: "تلقينا رسائل تهديد بقتل لاعبى الفريق وأعضاء مجلس إدارته فى قطر، وكان لابد أن نبلغ الاتحاد الأفريقى بذلك ونعلن موقفنا برفض خوض المباراة فى قطر، الحفاظ على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء منظومة النادى هو الأهم بالنسبة لإدارة الزمالك".

وأوضح مصدر مسئول بنادى الزمالك لـ"الخليج 365" إنه لم يتم إرسال قائمة الفريق الخاصة بخوض السوبر الإفريقى، انتظاراً للقرار النهائى من مجلس إدارة قلعة ميت عقبة برئاسة مرتضى منصور فيما أصبح من حق النادى الأبيض اصطحاب الثنائى محمود جنش حارس الفريق وأحمد عيد الظهير الأيمن الصاعد ضمن القائمة البيضاء فى السوبر حال الاستقرار أولا على خوض السوبر حيث سيتوقف الأمر فى تلك الحالة على رغبة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فى ضمهما من عدمه، بعد قيد الثنائى بصورة رسمية، ضمن قائمة الفريق فى النسخة الحالية المشاركة بدورى أبطال إفريقيا، وذلك خلال الساعات الماضية.

ووفقا للخطاب الذى حصل "الخليج 365" على صورة منه لم يحدد الكاف أي عقوبة على الزمالك حال عدم إرساله قائمة البعثة البيضاء فى موعدها حيث جاء تحديد الموعد حتى يتمكن الاتحاد الإفريقى من إرسال أسماء البعثة إلى الدولة المستضيفة للسوبر من أجل استخراج تأشيرات الدخول الخاصة بالبعثة وهي الإجراءات التنظيمية التى يشير إليها الاتحاد الإفريقى حتى لا يتعثر فى تنظيم الحدث.