شكرا لقرائتكم أيمن يونس: "اللى عاملة وادى دجلة فى الزمالك مش كورة دى مزيكا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، أن تاكسيس جونياس المدير الفنى لدجلة تفوق على الفرنسى كارتيرون بحرفنه وتكتيك. وأبدى أيمن يونس خلال تصريحات على راديو أون سبورت إف أم، إعجابه باللاعب محمد عبد العاطى بعد تفوقه أمام الزمالك. وقال أيمن يونس، أن اللى عاملة وادى دجلة أمام الزمالك "ديه مش كورة ديه مزيكا" وكان يستحق الفوز على الزمالك فى حال استغلال الفرص. وتعرض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لتعادل مخيب للأمال أمام فريق وادى دجلة فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدورى، حيث تعادل الزمالك ووادى دجلة بهدف لكل فريق، احرز هدف الزمالك مصطفى محمد فى الدقيقة 15 بينما تعادل وادى دجلة عن طريق أحمد سعيد فى الدقيقة 42 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد الزمالك للنقطة الـ 25 يحتل بها المركز الثالث فى الدورى، بينما يصل وادى دجلة للنقطة الـ 14 فى المركز الـ 12 فى جدول الدوري.

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