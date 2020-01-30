شكرا لقرائتكم غريب يفاضل بين حجازي وحامد لضم أحدهما للمنتخب الأولمبى فى الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى على ضم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى لقائمة الفراعنة الصغار فى أولمبياد طوكيو فى حالة موافقة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق الانجليزى، كما سيضم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى.

والتقى الدكتور أشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة، مؤخرا الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم، بقيادة شوقي غريب، بحضور عمرو الجناينى- رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة استعدادات المنتخب الأوليمبي لطوكيو 2020.

واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلى عن برنامج المنتخب القومى تحت 23 سنة خلال الفترة المقبلة، وموقف لاعبى المنتخب الأوليمبى بعد البطولة الافريقية.

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ومن جانبه، شدد وزير الشباب والرياضة على الاستعداد الحيد لطوكيو 2020 لرفع اسم مصر عالياً، موضحا انه سيوفر كل احتياجات المنتخب والجهاز الفني من اجل حلم الميدالية الاولمبية.

فيما أوضح شوقي غريب أن المنتخب الاوليمبي بحاجة إلى عدد من المباريات الدولية خلال فترات التوقف الدولي في شهري مارس ويونيو وقبل السفر الي طوكيو، مشيراً أن بداية المشاركات الفعلية للمنتخب من 23 يوليو 2020.

وأكد غريب أن الجهاز الفني سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات مع اللاعبين للاطمئنان علي مستواهم الفني مع أنديتهم ومدي جاهزيتهم لحلم الاولمبياد.