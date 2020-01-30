شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج الزمالك لليوم الثانى بأنجولا استعدادا لـ أول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره فى مباراة أول أغسطس بتحقيق الفوز خاصة بعد التعثر محلياً بالتعادل الإيجابى مع وادى دجلة بهدف لمثله فى الجولة الأخيرة بالدورى الممتاز، بعدما ضمن الأبيض التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفريق الأبيض فى المركز الثانى فى المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط فيما تصدر مازيمبى الكونغولى صدارة الترتيب برصيد 11 نقطة، فيما يأتى وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرًا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.

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ويتناول لاعبو الزمالك خلال الوقت الحالى بأنجولا، وجبة الغذاء على أن يقوم الفرنسى باتريس كارتيرون بعد الانتهاء من الغذاء بإلقاء محاضرة فنية على اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب التدريبات فى أنجولا، فى المران الذى سيشهد مشاركة جميع اللاعبين بعدما استبعد كارتيرون عدد من اللاعبين من التقسيمة فى مران الأمس، وهم الرباعى، يوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد والمغربي محمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض، وذلك فى أول مران بعد وصول الفريق لأنجولا تجنباً لتعرضهم للإرهاق بسبب المشاركات المتتالية مع الفريق فى المرحلة الماضية إلى جانب استعادة جهود محمود الونش مدافع الفريق الذى نفذ برنامجا تأهيلياً عقب وصول الفريق الأبيض إلى أنجولا نظرا لمعاناته من كدمة بسيطة فى القدم.

ومن المقرر أن يحصل لاعبو الزمالك على راحة عقب الانتهاء من التدريبات فور العودة إلى فندق الإقامة ثم سيتناول لاعبو الأبيض، وجبة العشاء، ضمن التحضيرات التى يجريها الأبيض لمواجهة أول أغسطس الأنجولى.