شكرا لقرائتكم حمادة صدقى يعرض إسلام الفار للبيع فى الميركاتو الشتوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لسموحة بقيادة حمادة صدقى، الاستغناء عن إسلام الفار لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، نظرا لعدم الحاجة لجهوده وقلة مشاركته مع الفريق منذ بداية الموسم وهو ما أدى فى النهاية لرحيله .

كان مسئولو سموحة قد تعاقدوا مع اللاعب فى بداية الموسم قادما من النجوم بناء على رؤية حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق، إلا أن اللاعب لم يثبت نفسه مع النادى السكندرى، لذا قامت الإدارة بفسخ التعاقد معه وديا والموافقة على رحيله.

كان مسئولو سموحه قد تعاقدوا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع الثلاثى ديريك ديسيمبى العائد للفريق بعد الاستغناء عنه فى بداية الموسم، وثنائى الأهلى صلاح محسن ومحمد عبد المنعم المعاران لمدة 6 شهور .

Advertisements

ورفض حمادة صدقى ضم ثنائى الأهلى لقائمة الفريق التى ستواجه الإتحاد السكندرى مساء اليوم فى الجولة الخامسة عشر للدورى نظرا لابتعادهما عن المشاركة فى المباريات منذ بداية الموسم مفضلا وضع برنامج تدريبى خاص بهما على أن ينضما فى المباراة القادمة أمام مصر المقاصة فى الجولة السادسة عشر للمسابقة .

ويسعى المدير الفنى لسموحه إلى تجهيز الثنائى بدنيا على أفضل ما يكون حتى يكون مهيئين عند المشاركة بشكل أساسى مع الفريق، فى ظل رغبته القوية على الاعتماد عليها بشكل أساسى خلال الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن يدير لقاء سموحه والاتحاد اليوم عبد العزيز السيد من منطقة الجيزة ويعاونه عماد العقاد وأحمد عبد الغنى وعباس حسن حكما رابعا فى لقاء يبحث فيه الفريقان عن الثلاث نقاط، فأبناء فرج عامر يسعون إلى تحقيق أول ثلاث نقاط مع المدير الفنى الجديد للدخول فى زمرة الأندية التى تنافس على المريع الذهبى، بينما يحاول زعيم الثغر تحقيق الفوز أيضا للعودة مرة أخرى للمركز الثالث والذى يحتله حاليا بيراميدز بعد الفوز بالأمس على أف سى مصر بهدفين مقابل هدف .