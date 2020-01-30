شكرا لقرائتكم الصفاقسى التونسى يطلب استعارة مارسيلو من الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ووصل الفاكس للنادي خلال الساعات الماضية، ولكنه لم يتضمن أي قيمة مادية في الوقت الذي دخل الطرفان في مفاوضات من خلال الاتصالات التليفونية لتحديد المقابل المادي، سواء الذي سيحصل عليه النادي أو اللاعب.

وكان حسين السيد قد خرج من حسابات السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حيث لا يشارك مع الأهلى منذ تولى الخواجة السويسرى المسئولية الفنية سبتمبر الماضى فى ظل اعتماد المدرب السويسرى على التونسى على معلول بشكل أساسي، وبديله محمود وحيد ومن ورائهم ايمن اشرف فى الوقت الذى يرغب اللاعب فى المشاركة فى ظل ابتعاده التام عن المباريات مما جعله يخسر فنيا وماديا .

Advertisements

ويسابق مسئولو الأهلي الزمن لإعارة حسين السيد قبل غلق باب القيد الشتوي غداً، ودخلت عددة اندية في مفاوضات مع اللاعب الملقب بمارسيلو، الا ان المفاوضات فشلت لاسباب مادية وكان ابرز هذه الأندية انبي والاسماعيلي.

وأكد مسئولو الأهلي ان هناك ناديين محليين دخلا في مفاوضات مؤخرا لضم مارسيلو الا ان تأخير حسم الصفقة جاء بعد ابداء احد الأندية الخارجية رغبة في ضمه، وهو الأمر الذي يفضله اللاعب حتي هذه اللحظة بشرط الموافقة علي قيمة الراتب الذي سيحصل عليه من الصفاقسي التونسي.

حسين السيد يشارك بانتظام فى تدريبات الأهلى تحت قيادة فايلر ولكنه على دراية بان فرصته معدومة مع الخواجة السويسرى لاسيما ان ادارة الاهلى كانت ترغب فى اعارة اللاعب منذ بداية الموسم ولكنها لم تجد العرض المناسب بسبب تمسك اللاعب بالرحيل وليس الاعارة فى الانتقالات الصيفية الماضية