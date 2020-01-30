حقيقة مشاركة محمد الشناوى أمام الهلال السوداني فى أم درمان

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جدة - عمرو شويل

وشارك الشناوي في مران الأهلي الجماعي المقام حاليا علي ملعب التتش بالجزيرة ليعلن جاهزيته للمواجهة المرتقبة.

في الوقت الذي قرر رينيه فايلر، اصطحاب الشيف محمد الدالي في رحلة السودان التي تبدأ اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفضل الجهاز الفني اصطحاب شيف الفريق؛ للاطمئنان على كافة التفاصيل الخاصة بإعداد وتجهيز وجبات الطعام للاعبين في رحلة السودان.

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يذكر أن الأهلي يتصدر قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط ويأتي خلفه النجم الساحلي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي بنقطة واحدة.

وعقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى محاضرة مطولة بالفيديو مع لاعبيه، قبل مران الفريق الصباحى اليوم الخميس، لكشف مميزات وعيوب فريق الهلال السودانى قبل مواجهته المرتقبة السبت المقبل والحاسمة فى صعود الفريق الأحمر لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا.

وشهدت المحاضرة تحضير مقاطع فيديو لمواقف الفريق السودانى الدفاعية والهجومية فى مبارياته، سواء على المستوى المحلى أو مبارياته السابقة فى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، خاصة لقاءه أمام النجم الساحلى فى الجولة الرابعة من دورى الأبطال.

ومنح فايلر بعض التعليمات للاعبى الفريق خاصة المدافعين، للحد من خطورة الهلال السودانى فى المباراة، خاصة فى الكرات العرضية التى يجيد الهلال السودانى الاستفادة منها.

ويواجه الأهلى الهلال السودانى مساء السبت المقبل على ملعب أم درمان، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا والحاسمة فى صعود أى من الفريقين، حيث يحتل الأهلى القمة برصيد 10 نقاط ثم النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بنفس الرصيد 9 نقاط وأخيرا بلاتينيوم بنقطة وحيدة، ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل حتى يضمن الصعود دون النظر لأى نتائج أخرى.