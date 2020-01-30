شكرا لقرائتكم فايلر يحاضر لاعبي الأهلى للوقوف على نقاط ضعف الهلال السوداني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى محاضرة مطولة بالفيديو مع لاعبيه، قبل مران الفريق الصباحى، اليوم الخميس، وذلك لكشف مميزات وعيوب فريق الهلال السودانى قبل مواجهته المرتقبة السبت المقبل والحاسمة فى صعود الفريق الأحمر لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا.

وشهدت المحاضرة تحضير مقاطع فيديو لمواقف الفريق السودانى الدفاعية والهجومية فى مبارياته سواء على المستوى المحلى أو مبارياته السابقة فى دور المجموعات ببطولة دورى ابطال أفريقيا خاصة لقائه أمام النجم الساحلى فى الجولة الرابعة من دورى الأبطال.

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ومنح فايلر بعض التعليمات للاعبى الفريق خاصة المدافعين، للحد من خطورة الهلال السودانى فى المباراة، خاصة فى الكرات العرضية التى يجيد الهلال السودانى الاستفادة منها.

ويؤدى الأهلى مرانه صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يسافر الفريق للسودان اليوم ويخوض مران وحيد على ملعب اللقاء غدا الجمعة، حيث يركز فايلر خلال مران اليوم على الخطة التى سيواجه بها الهلال على أن يكون المران فى السودان خفيفا حتى لا يكشف خطته للمنافس الذى قد يراقب الأهلى خلال التدريب .

ويواجه الأهلى الهلال السودانى مساء السبت القادم على ملعب ام درمان، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى ابطال أفريقيا والحاسمة فى صعود أى من الفريقين حيث يحتل الأهلى القمة برصيد 10 نقاط ثم النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى بنفس الرصيد 9 نقاط واخيرا بلاتنيوم بنقطة وحيدة ويحتاج الأهلى للفوز أو التعادل حتى يضمن الصعود دون النظر لاى نتائج أخرى.