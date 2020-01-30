شكرا لقرائتكم روقة الزمالك يستعد للانضمام لطلائع الجيش فى الميركاتو الشتوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر محمد أشرف روقة لاعب وسط الزمالك، داخل مقر شركة إنبى، صباح اليوم الخميس، وذلك لإنهاء إجراءات قطع إعارته بصورة رسمية من النادى البترولى للانضمام إلى صفوف طلائع الجيش واستقبل زكريا السيد رئيس نادى إنبى، اللاعب، وحرص على التأكيد له إن باب النادى البترولى سيظل مفتوح أمامه فى أي وقت متمنياً له التوفيق فى تجربته القادمة مع طلائع الجيش .

وشدد رئيس نادى إنبى فى جلسته مع روقة، إن مستحقاته سيتسلمها كاملة مع لاعبى الفريق البترولى، رغم طلب اللاعب فسخ الإعارة، لكونه أحد اللاعبين الذى لم تحدث من جانبه أي أزمة منذ استعارته من الزمالك، خاصة إن فسخ الإعارة جاء لرغبة اللاعب فى المشاركة بشكل أساسى بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى الحالى لإنبى تحت قيادة حلمى طولان لذا طالب بالرحيل عن النادى البترولى بصورة ودية وتسلم مجلس إدارة إنبى خطاباً من الزمالك، بشأن طلب فسخ الإعارة الخاصة بروقة وهو ما وافق عليه مجلس إدارة النادى البترولى ليقوم روقة حاليا فى الوقت الحالى بإنهاء الإجراءات الخاصة بالانضمام إلى طلائع الجيش بعد تفضيله العودة إلى صفوف الطلائع خاصة إنه ناديه السابق الذى تألق ضمن صفوفه وانضم منه إلى الزمالك.

Advertisements

وشارك محمد أشرف روقة مع إنبى هذا الموسم فى 5 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، عقب انتقاله إلى الفريق البترولى موسم 2018 / 2019 قبل أن يُجدد إعارته مرة أخرى خلال موسم 2019 / 2020، حيث كانت إجمالى مشاركاته مع الفريق البترولى خلال فترة الإعارة من الزمالك، 34 مباراة سجل خلالهم هدفًا وصنع 3 أهداف، فيما شارك مع الزمالك قبل إعارته فى 14 مباراة سجل خلالهم 5 أهداف وصنع هدفين حيث انضم للنادى الأبيض من صفوف طلائع الجيش وسيعود إلى الطلائع مجددا بشكل رسمى خلال الساعات الجارية.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة، تواجد روقة فى مقر الزمالك، للحصول على تصديق رسمى من مجلس إدارة نادى الزمالك على الانتقال إلى صفوف طلائع الجيش، بعدما أكد سيد مرعي وكيل اللاعبين بصفته وكيل اللاعب أن "روقة" انتقل من الزمالك لصفوف فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.