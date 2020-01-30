شكرا لقرائتكم فاروق جعفر يعلن عن سعادته بثقة مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى فاروق جعفر، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم المصغرة "المينى فوتبول"، سعادته للثقة التى يحظى بها من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك باسناد رئاسة لجنة الكرة بالزمالك له مشددا على أنه منصب استشارى تطوعى لأنه اعتاد ألا يتقاضى راتبا من الزمالك البيت الكبير منذ اعتزاله كرة القدم لاعبا .

وتابع فاروق جعفر قائلا: الزمالك بيتى الكبير الذى نشأت بين جدرانه وتربيت على مبادئه وقيمه وتحت أمره فى كل شئ وفى أى وقت ومن الطبيعى تواجدى فيه لخدمته والمساعدة فى إطار ما يشهده من تطور سريع .

وأضاف فاروق جعفر معلقا على رئاسته للجنة الكرة أن عمل اللجنة سيكون فى إطار السياسة العامة لمجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور لتطوير قطاعات الكرة وتقييم المدربين فى مختلف الفرق ووضع خريطة واضحة واساراتيجية بالتنسيق مع مجلس ادارة النادى .

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وتابع فاروق جعفر قائلا: رئاسة لجنة الكرة عمل تطوعى استشارى نابع من حبى للزمالك الكيان الكبير ولم ولن أرفض نداء البيت الكبير فى اى وكل وقت لأن النادى هو صاحب الفضل عليا فيما وصلت إليه من نجومية وشعبية وجماهيرية .

وفيما يخص توليه مهمة المدير الفنى لمنتخب مصر للمينى فوتبول أكد فاروق جعفر أنه ملتزم يعقده مع احمد سمير رئيس الاتحاد المصرى للعبة ونائب رئيس الاتحاد العربى ومستمر فى صناعة جيل واعد وتقديم تجربة كروية جديدة ستكون مثمرة للكرة المصرية .

وتابع فاروق جعفر : الامور تسير على ما يرام فى منتخب مصر للمينى فوتبول ونتدرب يوميا واقتربنا بقوة من الاستقرار على الهيكل الأساسى للمنتخب استعدادا للبطولة العربية التى تنطلق 28 فبراير بالقاهرة فى ظل دعم ومساندة واضحة من أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذى لا يدخر جهدا فى دعم ومساندة الاتحاد الوليد الذى يسير بخطى ثابته وواسعة تحت قيادة الشاب الوطنى النشيط أحمد سمير وأتمنى أن نقدم شيئا جميلا لمصر دوما .