شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صلاح والشناوى.. شوقى غريب يفاضل بين حجازى وطارق حامد للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بين الثنائى أحمد حجازى مدافع وست بروميتش الإنجليزى وطارق حامد لاعب الزمالك لضم أحدهما لقائمة أولمبياد طوكيو 2020.

واستقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى على ضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لقائمة الفراعنة الصغار فى أولمبياد طوكيو، حال موافقة يورجن كلوب المدير الفنى للفريق الانجليزى، كما سيضم محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى.

والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مؤخرا الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى لكرة القدم، بقيادة شوقى غريب، بحضور عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة استعدادات المنتخب الأولمبى لطوكيو 2020.

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واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح تفصيلى عن برنامج المنتخب القومى تحت 23 سنة خلال الفترة المقبلة، وموقف لاعبى المنتخب الأوليمبى بعد البطولة الافريقية.

و شدد وزير الشباب والرياضة على الاستعداد الحيد لطوكيو 2020 لرفع اسم مصر عالياً، موضحا أنه سيوفر كل احتياجات المنتخب والجهاز الفنى من أجل حلم الميدالية الأولمبية.

فيما أوضح شوقى غريب أن المنتخب الأولمبى بحاجة إلى عدد من المباريات الدولية خلال فترات التوقف الدولى فى شهرى مارس ويونيو وقبل السفر الى طوكيو، مشيراً أن بداية المشاركات الفعلية للمنتخب من 23 يوليو 2020.

وأكد غريب أن الجهاز الفنى سيقوم خلال الفترة المقبلة بعقد جلسات مع اللاعبين للاطمئنان على مستواهم الفنى مع أنديتهم ومدى جاهزيتهم لحلم الاولمبياد.