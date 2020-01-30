شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعاقد مع عبد الرحمن خالد لاعب سلة التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو نادى الزمالك مع عبد الرحمن خالد لاعب فريق سلة التأمين، الذى يلعب فى مركز 4 ويجيد تصويب الثلاثيات، ويأتى التعاقد مع عبد الرحمن خالد لتدعيم صفوف الفريق فى الفترة الحالية، وبعد تولى طارق سليم المهمة الفنية للفريق خلفا لعصام عبد الحميد الذى تقدم باستقالته من تدريب الفريق الأبيض.

ومن المقرر أن يرسل مسئولو الزمالك القيمة المالية للصفقة إلى فريق مصر للتأمين اليوم للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب، وإرساله إلى اتحاد اللعبة، لاعتماده، ويستطيع أن يشارك الفترة المقبلة فى المباريات مع الفريق الجديد.

وكان عبد الرحمن خالد لاعبا فى صفوف سلة سبورتنج، وانتقل منه إلى مصر للتأمين على سبيل الإعارة لمدة عام، ومع نهاية الموسم يتم حسم موقف اللاعب سواء بالعودة إلى سبورتنج أو التأمين أو تجديد التعاقد مع الفريق الأبيض.

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وتشهد الساعات المقبلة التعاقد مع محترف أمريكى بدلا لوالكر الذى تم فسخ التعاقد بينه وبين النادى مؤخراً، ومن قبله الأمريكى ستوجلين أيضا.

وكان مسئولو الزمالك قد قرروا تأجيل التعاقد مع محترف لحين تولى مدير فنى المهمة للفريق، وبعد تولى طارق سليم تم الدخول فى مفاوضات مع أكثر من لاعب، على أن يتم حسم الصفقة والإعلان عنها خلال ساعات.

ويحتل الزمالك المركز الرابع فى بطولة دورى السلة، بعد فوزه فى 5 مباريات، وخسار 6 مواجهات ووصل رصيده إلى النقطة 16، بينما يتصدر البطولة فريق الأهلى بعد أن فاز فى 9 مباريات وخسر اثنان ووصل رصيده للنقطة 20، ويليه الجزيرة بنفس الرصيد من النقاط، وعدد المباريات ومرات الفوز والخسارة.