شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. صدمة فى الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدم سمير عدلى المدير الإدارى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلي، بعثة المارد الأحمر قبل وصولها إلى السودان للمباراة المرتقبة ضد الهلال السبت المقبل بدورى أبطال أفريقيا.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة الهلال السودانى السبت المقبل فى الجولة الأخيرة والحاسمة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى ستقام فى السودان وسط أجواء حماسية من جناب جماهير الفريق المنافس هناك، والتى تبحث عن بطاقة التأهل للدور التالى من المنافسات على حساب المارد الأحمر.

وأكد عدلى المتواجد حالياً بالسودان لترتيب استقبال بعثة الفريق ضرورة وضع الفريق فى أجواء المباراة مبكراً خاصة فى ظل الضغط الجماهيرى الكبير الذى سيواجهه الفريق فى المباراة.

ويتصدر النادى الأهلى ترتيب المجموعة الثانية من بطولة أفريقية للأندية الأبطال برصيد 10 نقاط ويحتاج لنقطة وحيدة لضمان التأهل أو نقاط المباراة بالكامل للحفاظ على صدارة المجموعة دون انتظار نتائج الفرق المنافسة خاصة النجم الساحلى التونسي.

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وفاز النادى الأهلى ضد النجم الساحلى بهدف نظيف فى المباراة الأخيرة التى جمعتهما بملعب استاد السلام بهدف نظيف سجله النيجيرى جونيور أجايى ليمنح المارد الأحمر قبلة الحياة للوصول إلى الأدوار الإقصائية.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الأهلى وعلى رأسها اللاعب التاريخى للنادى محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وسط حالة معنوية مرتفعة بصفته متصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية.

لمعرفة الصدمة التى تلقاها الأهلى قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال بأفريقيا من هنا