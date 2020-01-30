شكرا لقرائتكم خبر عن نزيف وإغماء اليو بادجى يثير قلق لاعبى الأهلي بالمران الأخير قبل لقاء الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض السنغالى أليو بادجى، مهاجم الأهلى ، لإصابة قوية فى الوجه وبالتحديد بمنطقة الأنف، بعد تدخل أحد زملائه عليه بالكوع خلال التقسيمة بمران الفريق الأحمر المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعرض بادجى للإغماء لبضع ثوانٍ فور سقوطه، ونزيف فى الأنف، وهو الأمر الذى أثار قلق لاعبى الأهلى قبل تدخل خالد محمود طبيب الفريق الذى قام بعلاجه وعاد اللاعب السنغالى للمشاركة فى المران بعدها بدقائق.

ويستعد الأهلى لمواجهة الهلال السودانى بعد غدٍ السبت فى الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن الأهلى يتصدر قمة مجموعته الثانية برصيد عشر نقاط ويأتى خلفه النجم الساحلى والهلال السودانى بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوى بنقطة واحدة.

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وتعرض ثنائى الأهلى أحمد الشيخ وأحمد فتحى للإصابة خلال مران الفريق الأحمر المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وتعرض الشيخ لإصابة قوية فى الوجه، وبالتحديد فى منطقة الفم، بعد تدخل مع زميله عمرو السولية، وقام خالد محمود طبيب الفريق بعلاجه وفضل رينيه فايلر المدير الفنى للفريق عدم استكماله للتقسيمة.

كما تعرض أحمد فتحى لإصابة على مستوى الركبة إلا أنه سرعان ما عاد للمشاركة فى المران بعد علاجه من قبل الجهاز الطبى، وشهد المران مشاركة رمضان صبحى فى التقسيمة والمران بالكامل ليعلن جاهزيته لمواجهة الهلال السودانى.

وتشهد رحلة الأهلى إلى السودان ترتيبات على أعلى مستوى من أجل خروج المباراة بشكل جيد، حيث أجرى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اتصالات مكثفة مع الخطيب والسفير حسام عيسى لتوفير التأمين الكامل للبعثة فى السودان، وأكد السفير إيجابية اجتماعاته مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية وتعهدهم بتوفير كل التأمين الذى يضمن سلامة الأهلى.

وبعيداً عما سبق، تلقى النادى الأهلى فاكساً رسمياً من الصفاقسى التونسى يطلب فيه استعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأحمر حتى نهاية الموسم . وكشفت مصادر لليوم السابع أن الفاكس وصل النادى خلال الساعات الماضية، ولكنه لم يتضمن أى قيمة مادية فى الوقت الذى دخل الطرفان فى مفاوضات من خلال الاتصالات الهاتفية لتحديد المقابل المادى سواء الذى سيحصل عليه النادى أو اللاعب.