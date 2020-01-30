سوبر كورة.. السجل الكامل لضحايا القطبين فى ميركاتو الشتاء آخر 10 مواسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدنا دائما مع انطلاق شهر يناير أن يبدأ كل فريق وضع خطته لانتقالات الشتاء، والتى تشهد أموراً مثيرة للغاية بشكل كبير، خاصة فى قطبى الكرة المصرية "الأهلى والزمالك"، اللذين يسعيان دائما لتكوين فريق قادر على المنافسة على الألقاب بشكل مستمر، لذا يشهد موسم الانتقالات الشتوية بكلا الناديين العديد من التقلبات بين لاعبين رحلوا ولم يقدموا شيئاً حيث أصبحوا فى طى النسيان، ونجوم انضموا وصنعوا تاريخاً سيظل فى ذاكرة كل مشجع، أهلاوى كان أو زملكاوى.

ونجح نادى الأهلى فى الاستفادة من الانتقالات الشتوية ليكمل قائمته المحلية والأفريقية، بعد ما تعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا قادما من أفيس البرتغالى بعدما تم فسخ التعاقد بينهما بالتراضى، لينضم للأحمر لمدة 4 مواسم ونصف، كما نجح أيضا فى التعاقد مع السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوي مقابل مليون يورو، وتم قيده فى القائمة المحلية والأفريقية على حساب المغربى وليد أزارو الذى رحل للاتفاق السعودى على سبيل الإعارة.

أما الزمالك فدعم صفوفه بإعادة الكونغولى كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك الذى كان معارا لفريق الوداد المغربى لنهاية الموسم، ولكن فشل الفريق المغربى فى قيد اللاعب ليعود للزمالك الذى قيده فى قائمته بدلا من الهارب حمدى النقاز.

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