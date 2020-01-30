شكرا لقرائتكم خبر عن الحكام يطالبون اتحاد الكرة بصرف مستحقاتهم المتأخرة من فلوس القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب عدد كبير من الحكام من جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، التدخل بقوة لصرف المستحقات المتأخرة للحكام منذ مطلع الموسم الجارى، خاصة أن الدور الأول قارب على الانتهاء ولم يحصل الحكام على أى مستحقات.

وطلب الحكام من الغندور إقناع اللجنة الخماسية بالجبلاية بصرف مستحقاتهم المتأخرة من المبالغ التى أنعشت خزينة الجبلاية مؤخراً من عائد القيد الشتوى للأندية، والتى بلغت 20 مليون جنيه، وفق لما أعلنه اتحاد الكرة على صفحته الرسمية.

واستقبلت خزينة الاتحاد المصرى لكرة القدم حوالى 20 مليون جنيه كنتيجة مباشرة لتنفيذ قرار لجنة إدارة الاتحاد بوقف القيد أمام الأندية لحين سداد أى مديونيات عليها، ويدرس اتحاد كرة القدم ملف الـ VAR من حيث إيجاد رعاة له فى إطار العمل على زيادة إيرادات الاتحاد وتنظيم حقوقه.

من ناحية أخرى، ضمنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الحصول على 3 ملايين درهم إماراتى، ما يعادل 13 مليون جنيه تقريباً، بعد بيع تذاكر مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك لمجلس أبو ظبى الرياضى، على أن يقوم الأخير ببيعها وتسويقها إلكترونيا، وتوصل محمد فضل عضو اتحاد الكرة والمكلف بملف مباراة السوبر لاتفاق مع مجلس أبو ظبى على أن يبيع اتحاد الكرة التذاكر لمجلس أبو ظبى مقابل 3 ملايين درهم، على أن يقوم المجلس بتولى ملف طرح وبيع التذاكر اليكترونيا وهو ما تم اعتماده بشكل رسمى.

وطرح مسئولو مجلس أبوظبى الرياضى تذاكر مباراة كأس السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 20 فبراير من الشهر المقبل والتى تقام فى استاد محمد بن زايد فى أبوظبى 20 فبراير 2020، وجاءت كالتالى :

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