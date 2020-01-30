شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستغنى عن إسلام الفار فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة حمادة صدقى، الاستغناء عن إسلام الفار لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لعدم الحاجة لجهوده وقلة مشاركاته مع الفريق منذ بداية الموسم وهو ما أدى فى النهاية لرحيله .

وكان مسئولو سموحه قد تعاقدوا مع اللاعب فى بداية الموسم قادما من النجوم بناءً على رؤية حسام حسن المدير الفنى السابق للفريق، إلا أن اللاعب لم يثبت نفسه مع النادى السكندرى، لذا قررت الإدارة فسخ التعاقد معه ودياً والموافقة على رحيله .

وكان مسئولو سموحة قد تعاقدوا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع الثلاثى ديريك ديسيمبى العائد للفريق بعد الاستغناء عنه فى بداية الموسم، وثنائى الأهلى صلاح محسن ومحمد عبد المنعم المعاران لمدة 6 أشهر .

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ورفض حمادة صدقى ضم ثنائى الأهلى لقائمة الفريق التى ستواجه الاتحاد السكندرى مساء اليوم فى الجولة الخامسة عشرة للدورى نظرا لابتعادهما عن المشاركة فى المباريات منذ بداية الموسم، مفضلا وضع برنامج تدريبى خاص بهما على أن ينضما فى المباراة القادمة أمام مصر المقاصة فى الجولة السادسة عشرة للمسابقة .

ويسعى المدير الفنى لسموحة لتجهيز الثنائى بدنياً على أفضل ما يكون حتى يكون مهيئين عند المشاركة بشكل أساسى مع الفريق، فى ظل رغبته القوية على الاعتماد عليها بشكل أساسى خلال الفترة المقبلة .

ومن المقرر أن يدير لقاء سموحة والاتحاد اليوم عبد العزيز السيد من منطقة الجيزة ويعاونه عماد العقاد وأحمد عبد الغنى وعباس حسن حكما رابعا فى لقاء يبحث فيه الفريقان عن الثلاث نقاط، فأبناء فرج عامر يسعون لتحقيق أول ثلاث نقاط مع المدير الفنى الجديد للدخول فى زمرة الأندية التى تنافس على المريع الذهبى، بينما يحاول زعيم الثغر تحقيق الفوز أيضا للعودة مرة أخرى للمركز الثالث والذى يحتله حاليا بيراميدز بعد الفوز بالأمس على أف سى مصر بهدفين مقابل هدف .